به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،پور صادق از احداث پارک ۴ هکتاری شهر هشترود تا پایان امسال خبر داد و گفت: این‌پارک با هزینه ۴۰ میلیارد تومانی در حال احداث است و ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

شهردار هشترود گفت: متاسفانه سرانه فضای سبز در شهر هشترود برای هر نفر کمتر از ۵ متر است.

وی گفت: رها سازی نخاله‌های ساختمانی در محدوده شهر ممنوع است و با افراد خاطی برخورد و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

محمد علیزاده مدیر جهاد کشاورزی هشترود در همایش خاک در هشترود از اجرای پروژه مطالعات خاک شناسی در پایاب سد سهند هشترود در ۳ هزار هکتار از اراضی این سد با هزینه ۵ میلیارد تومان خبر داد.

علیزاده گفت:این طرح برای اولین بار در شمال غرب کشور با اهداف تهیه نقشه‌های مطالعاتی منطقه و شناسایی چالش‌های خاک شناسی و رفع آنها، تهیه نمونه‌های خاک و آزمایشات، تجزیه و آنالیز خاک و گسترش کشت‌های سازگار در منطقه انجام شده است.

مدیر جهاد کشاورزی هشترود گفت: نتایج این طرح پس از یکسال اعلام خواهد شد.