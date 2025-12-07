پخش زنده
شهردار شهر هشترود با بیان اینکه متاسفانه چگاله زباله در شهر هشترود کمتر است گفت: استاندارد تولید زباله برای هر نفر ۷۵۰ گرم است که در شهر هشترود بالای ۱ کیلوگرم است و از استاندارد کشوری بالاست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،پور صادق از احداث پارک ۴ هکتاری شهر هشترود تا پایان امسال خبر داد و گفت: اینپارک با هزینه ۴۰ میلیارد تومانی در حال احداث است و ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.
شهردار هشترود گفت: متاسفانه سرانه فضای سبز در شهر هشترود برای هر نفر کمتر از ۵ متر است.
وی گفت: رها سازی نخالههای ساختمانی در محدوده شهر ممنوع است و با افراد خاطی برخورد و به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.
محمد علیزاده مدیر جهاد کشاورزی هشترود در همایش خاک در هشترود از اجرای پروژه مطالعات خاک شناسی در پایاب سد سهند هشترود در ۳ هزار هکتار از اراضی این سد با هزینه ۵ میلیارد تومان خبر داد.
علیزاده گفت:این طرح برای اولین بار در شمال غرب کشور با اهداف تهیه نقشههای مطالعاتی منطقه و شناسایی چالشهای خاک شناسی و رفع آنها، تهیه نمونههای خاک و آزمایشات، تجزیه و آنالیز خاک و گسترش کشتهای سازگار در منطقه انجام شده است.
مدیر جهاد کشاورزی هشترود گفت: نتایج این طرح پس از یکسال اعلام خواهد شد.