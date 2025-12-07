به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از شانا، متن پیام محسن پاک‌نژاد به مناسبت ۱۶ آذر به شرح زیر است:

«تاریخ پرفراز و نشیب ایران اسلامی، مشحون از رویداد‌ها و مناسبت‌های بزرگی است که هر کدام نماد مجاهدت، ایثار و فداکاری ملت بزرگ ایران است.

بدون تردید یکی از مهمترین و تأثیرگذارترین این مناسبت‌ها ۱۶ آذر است. در این روز دانشجویان با درک درست شرایط، رسالت تاریخی خود برای استقلال و سربلندی کشور را به خوبی ایفا کرده و با تقدیم ۳ شهید، مسئولیت بزرگی را بر دوش این قشر فرهیخته و آینده‌ساز گذاشتند.

ایران امروز بیش از هر زمان دیگری به حضور فعالانه، نوآورانه و هوشمندانه دانشجویان برای عبور از چالش‌ها و قرارگرقتن درمسیر رشد و بالندگی نیازمند است و صنعت نفت در صدر این مهم قرار دارد. جوانان پرشور و اگاهی که در دانشگاه‌های سراسر کشور در رشته‌های مرتبط با نفت، گاز، پتروشیمی، انرژی و دیگر حوزه‌های علمی مشغول به تحصیل‌اند و سرمایه‌های انسانی فردای این صنعت به شمار می‌روند.

وزارت نفت با رویکرد جوان‌گرایی، تلاش کرده است، مسیر حضور مؤثر، ایده‌پردازی و مشارکت فعال دانشجویان و پژوهشگران جوان را در پروژه‌ها و برنامه‌های کلان صنعت در قالب دانشگاه، پژوهشگاه و مرکز نوآوری هموار سازد. باور داریم که بدون بهره‌گیری از ظرفیت علمی و تخصصی نسل دانشجو، حرکت به سوی آینده‌ای پایدار و رقابتی ممکن نخواهد بود.

این روز را به همه دانشجویان عزیز کشور، به‌ویژه دانشجویان پرتلاش رشته‌های مرتبط با صنعت نفت، تبریک می‌گویم و برای آنان در مسیر علم، پیشرفت و خدمت به ایران توفیق و سربلندی آرزو دارم.»