قهرمانی تیم آذرپیام در لیگ فوتبال مراغه
تیم آذرپیام قهرمان لیگ فوتبال جوانان مراغه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی
،ناصر قهرمان رئیس اداره ورزش و جوانان مراغه گفت:لیگ فوتبال جوانان مراغه با شرکت ۱۶۰ ورزشکار در قالب هفت تیم برگزار شد در این مسابقات تیم آذرپیام به مقام قهرمانی دست یافت و تیم الوین دوم و تیمهای درنا به همراه علوم پزشکی سوم شدند.
قهرمان افزود:رقابتهای فوتبال جوانان با هدف استعدادیابی و تقویت فوتبال پایه شهرستان به مدت هفت هفته انجام شد.
وی اضافه کرد: این رقابتها در گرامیداشت شهدای اقتدار در استادیوم تختی مراغه برگزار شد.