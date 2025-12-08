به مناسبت روز دانشجو و در آستانه میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و با حضور مادران ، همسران و خانواده شهدای والامقام پانزدهمین محفل نقل دلدادگی در تبریز برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،به مناسبت روز دانشجو و در آستانه میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و با حضور مادران ، همسران و خانواده شهدای والامقام پانزدهمین محفل نقل دلدادگی در پاسداشت مقام شامخ شهدای بزرگوار و نیز ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و مقاومت با هدف تجلیل از مادران و همسران شهدا و نیز انتقال مفاهیم والای مقاومت ، ایمان و ایثار به نسل جوان در فرهنگسرای الغدیر تبریز برگزار شد.

در این محفل خانواده شهید والامقام سید جواد موسوی اسماعیلی به روایت زندگی ، مجاهدت و خاطراتی از آن شهید بزرگوار پرداختند و یاد و خاطرات شهدای شامخ انقلاب اسلامی و نظام اسلامی را گرامی داشتند همچنین از تصویر نقاشی شهید مدافع حرم که تعدادی از هنرمندان نوجوان بسیجی آن را نقاشی کرده بودند نیز رونمایی شد.

گفتنی است در پایان این مراسم از مادران ، همسران و خانواده معزز شهدا با اهدای جوایزی تجلیل و تقدیر شد.