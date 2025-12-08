پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره راهداری بروجرد از آغاز اجرای طرح زمستانه راهداری در جادههای این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛رئیس راهداری و حمل و نقل جادهای بروجرد گفت:طرح زمستانه راهداری وحمل ونقل جاده ای این شهرستان همزمان با سراسر لرستان از ۱۵ آذر ۱۴۰۴ آغاز و تا ۱۵فروردین سال آینده ادامه دارد.
فرهاد گودرزی افزود:همچنین۱۱۴ کیلومتر از راههای شهرستان بروجرد طی هشت ماه اول امسال بهسازی و آسفالت شده است.
وی با اشاره به جابه جایی ۱۹۱ هزار مسافر در بروجرد گفت:۷۸۶هزار تن کالا از مبدا شهرستان بروجرد به سایر نقاط کشور صادر شده است.
گودرزی افزود:۲۵ دستگاه ماشین آلات سنگین و سبک راهداری شهرستان بروجرد در طرح زمستانه ۱۴۰۴شرکت دارند.
وی گفت :سامانه گویای ۱۴۱ سازمان راهداری وحمل و نقل جاده ای کشور پاسخ گوی سوالات هموطنان است.