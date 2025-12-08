پخش زنده
کار گروه هنر و رسانه با حضور مدیر کل صداوسيما ی مرکز کرمان در دانشگاه حضرت فاطمه(س)شهر کرمان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان عماد محمدی مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان به مناسبت روز دانشجو در جمع دانشجویان دانشگاه ملی مهارت حضرت فاطمه(س) شهر کرمان حضور یافت و به سوالات دانشجویان پاسخ داد.
وی با اعلام اینکه در حوزه فرهنگ در جهان شاهد تکنولوژی های به روز هستیم گفت: صداوسيما در چند سال اخیر رقبای بزرگی در فضای مجازی دارد که خدارا شکر به عنوان رسانه ملی مرجعیت خودش را حفظ کرده و دارد.
وی افزود: صداوسيما با سند تحول خود بیشتر از گذشته به سمت مردم و مردمی کردن رسانه رفتیم و از این تریبون اعلام می کنیم محتواهای مردمی از مفاخر بزرگ در حوزه های فرهنگی،هنری،علمی ،اجتمایی و ورزشی استان ساخته شود انشاءالله از رسانه شما در استان پرداخته می شود .
محمدی بیان کرد: طرحی های جدید در استان کرمان صورت گرفته و تلاش داریم از مفاخر استان سریال بسازیم.
وی با اشاره به اینکه در حوزه های کودک،خانواده اگر دانشجویان طرح های داشته باشند استقبال می شود.
محمدی بیان کرد: در حوزه فنی نیروهای صداوسيما تمام تلاش خود را کردند برای کیفیت تصویر، شیکه ما HD کردندو خدا را شکر HD سازی در استان شروع شده است.
وی گفت: در برنامه ایران جان فرصت بزرگی برای معرفی استان کرمان است در مرکز کرمان تلاش مضاعف می شود که استان بخوبی معرفی شود.
محمدی افزود: ما سعی کردیم خیلی از رویدادهای مهم استان را بصورت زنده برای مردم پخش شود.