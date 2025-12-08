به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان عماد محمدی مدیرکل صداوسیمای مرکز کرمان به مناسبت روز دانشجو در جمع دانشجویان دانشگاه ملی مهارت حضرت فاطمه(س) شهر کرمان حضور یافت و به سوالات دانشجویان پاسخ داد.

وی با اعلام اینکه در حوزه فرهنگ در جهان شاهد تکنولوژی های به روز هستیم گفت: صداوسيما در چند سال اخیر رقبای بزرگی در فضای مجازی دارد که خدارا شکر به عنوان رسانه ملی مرجعیت خودش را حفظ کرده و دارد.

وی افزود: صداوسيما با سند تحول خود بیشتر از گذشته به سمت مردم و مردمی کردن رسانه رفتیم و از این تریبون اعلام می کنیم محتواهای مردمی از مفاخر بزرگ در حوزه های فرهنگی،هنری،علمی ،اجتمایی و ورزشی استان ساخته شود انشاءالله از رسانه شما در استان پرداخته می شود .

محمدی بیان کرد: طرحی های جدید در استان کرمان صورت گرفته و تلاش داریم از مفاخر استان سریال بسازیم.

وی با اشاره به اینکه در حوزه های کودک،خانواده اگر دانشجویان طرح های داشته باشند استقبال می شود.

محمدی بیان کرد: در حوزه فنی نیروهای صداوسيما تمام تلاش خود را کردند برای کیفیت تصویر، شیکه ما HD کردندو خدا را شکر HD سازی در استان شروع شده است.

وی گفت: در برنامه ایران جان فرصت بزرگی برای معرفی استان کرمان است ‌در مرکز کرمان تلاش مضاعف می شود که استان بخوبی معرفی شود.

محمدی افزود: ما سعی کردیم خیلی از رویدادهای مهم استان را بصورت زنده برای مردم پخش شود.