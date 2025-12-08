به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز البرز داریوش باقرجوان گفت: با توجه به هشدار نارنجی سازمان هواشناسی مبنی بر آغاز بارش‌ها، احتمال وقوع تگرگ، سرمای شدید و افزایش مخاطرات جوی از ظهر دوشنبه تا صبح پنجشنبه، تمامی راهداران استان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

وی افزود: بر همین اساس ۲۰۰ نیروی راهدار و پشتیبانی در قالب ۳۸ اکیپ و با ۱۵۹ دستگاه انواع ماشین‌آلات سنگین، نیمه‌سنگین و سبک در ۱۷ راهدارخانه و پایگاه راهداری مستقر خواهند شد.

باقرجوان خاطرنشان کرد: رانندگان می‌توانند برای اطلاع از آخرین وضعیت ترافیکی محور‌های مواصلاتی استان با سامانه گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌های استان البرز تماس بگیرند.