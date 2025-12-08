پخش زنده
ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان و با آواز وحید تاج، تازهترین کنسرت خود را با عنوان «کنون به گوش میرسد …» به آهنگسازی سعید فرجپوری در تالار وحدت روی صحنه میبرد.
برنامه این کنسرت در سه بخش طراحی شده است. در بخش نخست، «کنسرتو برای کمانچه و ارکستر» از ساختههای آهنگساز و نوازنده برجسته کمانچه، سعید فرجپوری، توسط ارکستر اجرا شد و او بهعنوان تکنواز روی صحنه حضور داشت.
در ۲ قسمت بعدی، با همراهی بخش سازهای ایرانی و ارکستر، مجموعهای از تصنیفهای ماندگار همچون «سرگشته»، «اسرار عشق»، «ناز نرگست»، «چهره پاییز»، «وطن» و چند اثر دیگر، با آواز وحید تاج برای مخاطبان اجرا شد.
اجرای ارکستر موسیقی ملی ایران با عنوان «کنون به گوش میرسد ...» به رهبری همایون رحیمیان، از ساعت ۲۱:۳۰ یکشنبه ۱۶ و دوشنبه ۱۷ آذر در تالار وحدت در حال برگزاری است.