مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: شتاب بخشی و تسهیل فرآیند انجام کار زمینه ساز چابک سازی و در نتیجه افزایش بهره وری و راندمان کار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مرتضی فولادی در موقعیت استقرار دکل حفاری ۶۹ فتح در میدان نفتی مارون با ارج نهادن به تلاشها و دستاوردها و نقش برجسته کارکنان سختکوش شرکت در پیشبرد برنامههای صنعت نفت، افزود: کاهش فاصله بین مدیران و کارکنان و ارتباط نزدیک آنان و رعایت نظم و انضباط اداری در تمامی بخشهای ستادی و عملیاتی شرکت میتواند در تسریع و تسهیل فرآیند کارها موثر واقع شود.
وی بهره گیری از هوش مصنوعی و تحول دیجیتال را از برنامههای پیش روی شرکت عنوان و اظهار کرد: استفاده از فنارویهای روز دستگاههای حفاری و مدیریتهای نگهداری و تعمیرات (نت) و امور کالا و تدارک در دستور کار است و انتظار میرود در اولین فرصت ۲ دکل حفاری به عنوان پایلوت اختصاص داده شود.
فولادی گفت: رؤسای دستگاههای حفاری هر کدام در جایگاه خود به مثابه یک مدیرعامل هستند و باید در اختیارات آنان تجدید نظر شود، تا در راهبری دستگاه حفاری و افزایش کمیت و کیفیت کار و هم افزایی با مجموعه موفقتر عمل کنند.
مدیرعامل و همراهان همچنین ضمن بازدید از قسمتهای مختلف دکل با کارکنان دستگاه به گفتوگو نشستند.