تیم طبیعت اسلامشهر در هفته یازدهم لیگ برتر بسکتبال مردان مقابل رعد پدافند هوایی اصفهان به پیروزی رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته یازدهم لیگ برتر بسکتبال مردان با برگزاری دیدار تیمهای طبیعت اسلامشهر و رعد پدافند هوایی اصفهان دیروز به میزبانی سالن زندهیاد محمود مشحون در مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد. طبیعت در این دیدار با نتیجه ۹۶ بر ۵۶ به پیروزی رسید.
در این دیدار امیرحسین خندانپور با کسب ۱۱ امتیاز، ۱۸ ریباند،۱۳پاسگل و کارایی ۲۸ به عنوان بهترین بازیکن انتخاب شد.
برنامه دیگر دیدارهای هفته یازدهم لیگ برتر بسکتبال مردان به شرح زیر است:
دوشنبه ۱۷ آذر
نفت زاگرس جنوبی جهرم - کاله مازندران
جهرم، سالن فرجام
ساعت ۱۵
استقلال تهران - گلنور اصفهان
تهران، سالن محمود مشحون
ساعت ۱۶
پاس کردستان - پالایش نفت آبادان
سنندج، سالن ۲۲ گولان
ساعت ۱۶:۳۰
پترونوین ماهشهر - مهگل البرز
ماهشهر، سالن اندیشه
ساعت ۱۷