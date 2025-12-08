هفتمین جشنواره رویش با هدف معرفی فعالیت‌های مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و هنری دانشجویان در دانشگاه مراغه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، رئیس دانشگاه مراغه در این مراسم گفت: این جشنواره با هدف ایجاد انگیزه، شور، نشاط وعلاقه در بین دانشجویان ومشارکت آنان در فعالیت‌های فوق برنامه و تقویت روحیه علمی و آموزشی برگزار شد.

رسول معرفی آذر افزود: فعالیت‌های مذهبی، فرهنگی، هنری فعالیت‌های دانشجویان در ۲۰ غرفه جشنواره به نمایش در آمده است.

وی ادامه داد: این جشنواره در قالب ۱۸ کانون و با مشارکت ۲۰۰ نفر دانشجو برگزار شد.

وی اضافه کرد: معرفی فعالیت‌های کانون‌های فرهنگی، هنری و مذهبی دانشگاه از دیگر اهداف برگزاری این جشنواره است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هم در این مراسم کانون‌های دانشجویی را محل آموزش اندیشه، گفت‌و‌گو و خلق استعداد‌های دانشجویان دانست.

نعمت الله پایان افزود: در این کانون‌ها خلاقیت‌های دانشجویان در رشته ها‌ی مختلف رشد یافته و شکوفا می‌شود.

وی اضافه کرد: مراغه از دیر باز شخصیت‌های فرهنگی و ادبی بسیاری را در خود پرورش داده است.

این جشنواره از ۱۶ تا ۱۹ آذر در محل ساختمان مرکزی دانشگاه مراغه پذیرای علاقه مندان خواهند بود.

در دانشگاه مراغه سه هزار دانشجوی در ۵۵ رشته کاردانی، کارشناسی، ارشد و دکترا تحصیل می‌کنند.