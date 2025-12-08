تیم والیبال دانش‌آموزان دختران ایران در آخرین دیدار مرحله گروهی قهرمانی جهان مقابل شیلی به برتری رسید و راهی مرحله حذفی شد.

برتری ایران مقابل شیلی و صعود به مرحله حذفی

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در سومین روز از رقابت‌های والیبال قهرمانی دانش‌آموزان کمتر از ۱۵ سال جهان در شانگلو چین، تیم دختران ایران بامداد امروز به وقت تهران، در چهارمین و آخرین بازی دور گروهی خود مقابل شیلی به میدان رفت و توانست در دو دست پیاپی این حریف آمریکای جنوبی خود را نیز از پیش روی بردارد.

دختران والیبالیست ایران در این بازی در دست اول ابتدا ۲۵ بر ۱۲ پیروز شدند و در ادامه، در دست دوم نیز موفق شدند با حساب ۲۵ بر ۱۸ برنده شده و در مجموع دو بر صفر در این دیدار نیز پیروز شوند.

تیم والیبال دختران دانش‌آموز ایران که پیش از این تیم‌های هند، اوگاندا و بلغارستان را شکست داده بود، با این پیروزی و کسب حداکثر امتیازات ممکن، با ۱۲ امتیاز قاطعانه در صدر جدول گروه D قرار گرفت.

دختران والیبالیست ایران، امروز در پایان رقابت‌های دور گروهی حریف دور حذفی خود را خواهند شناخت که به احتمال فراوان برزیل خواهد بود.

پسران دانش‌آموز ایران نیز امروز ساعت ۱۲ ظهر به وقت تهران در سومین بازی گروهی به مصاف عربستان می‌روند.



صحبت‌های اکرم قهرمانی سرمربی تیم ملی والیبال دانش‌آموزی دختران ایران پس از پیروزی مقابل شیلی