به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان با حضور استاندار کرمان و رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهید حاج‌قاسم سلیمانی، نخستین پوستر جشنواره پژوهشی «دانشجو خلاق؛ کرمان برفراز» با همکاری گروه مشاوران جوان استاندار و تشکل‌های اسلامی دانشگاه آزاد کرمان رونمایی شد.

این جشنواره که با هدف تقویت پژوهش‌های مسأله‌محور، شناسایی ایده‌های نو و حمایت از ظرفیت‌های علمی و خلاقانه دانشجویان استان طراحی شده، در پنج محور تخصصی و ۲۵ موضوع پژوهشی فعالیت می‌کند.

براساس برنامه‌ریزی انجام شده، آیین افتتاحیه جشنواره اول دی‌ماه ۱۴۰۴ برگزار و اختتامیه و معرفی برگزیدگان نیز در روز در ۲۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ انجام می‌گیرد.

جشنواره «دانشجو خلاق؛ کرمان برفراز» با هدف پیوند دانشگاه با نیازهای واقعی استان، هدایت پژوهش‌ها به سمت حل مسائل اولویت‌دار و تقویت نقش‌آفرینی دانشجویان در مسیر توسعه کرمان برگزار می‌شود.