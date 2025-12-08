پخش زنده
سازمان هواشناسی امروز برای غرب، شمال غرب، برخی مناطق جنوب غرب و دامنههای البرز آسمان ابری، بارانی همراه با وزش باد و در ارتفاعات بارش برف پیشبینی کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس این پیش بینی امروز در استانهای آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی اردبیل کردستان ایلام، زنجان، غرب قزوین و ارتفاعات استانهای تهران و البرز بارش باران وزش باد و در ارتفاعات بارش برف رخ خواهد داد.
برای این مناطق هشدار سطح نارنجی صادر شده است.
همچنین فردا بارشها در نوار غربی کشور، دامنههای جنوبی البرز واقع در قزوین، البرز و غرب تهران ادامه خواهد داشت و به تدریج بارندگیها در گیلان و شرق اردبیل آغاز میشود.
چهارشنبه فعالیت این سامانه در این مناطق تقویت میشود و به مناطقی از غرب اصفهان، شمال فارس و غرب مازندارن گسترش خواهد یافت.