پخش زنده
امروز: -
تیم تکواندو ایران پس از درخشش در رقابتهای کمتر از ۲۱ سال جهان در کنیا بامداد امروز به میهن بازگشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان که با حضور ۴۵۲ تکواندوکار از ۷۵ کشور به میزبانی شهر نایروبی کنیا برگزار شد و در پایان تیم پسران کشورمان قهرمان شدند و دختران هم در رده چهارم قرار گرفتند.
برای تیم ایران ابوالفضل زندی، رادین زینالی، امیررضا غلامی و مبینا نعمت زاده ۴ نشان طلا، محمد علیزاده، یک مدال نقره، متین رضایی، امیرمحمد اشرافی و هستی محمدی هم سه نشان برنز کسب کردهاند.