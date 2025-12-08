دستگیری شکارچی متخلف قبل از شروع به شکار در شیروان
ماموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست شهرستان شیروان ، موفق به دستگیری شکارچی متخلف قبل از شروع به شکار شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شیروان گفت: در پی گشت و کنترل یگان حفاظت محیط زیست شیروان در زیستگاههای سطح شهرستان، ماموران اجرایی یگان حفاظت محیط زیست، موفق به دستگیری شکارچی متخلف قبل از شروع به شکار شدند.
محسن رازقی بیان داشت: از متخلفین یک قبضه سلاح ساچمه زنی به همراه مهمات غیر مجاز کشف و ضبط شد.
وی افزود: متهم پس از تشکیل پرونده به جرم شروع به شکار و حمل مهمات غیر مجاز به مراجع قضایی معرفی شد.