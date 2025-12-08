انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا به مناسبت شانزدهم آذر روز دانشجو، با صدور بیانیه‌ای تاکید کردند دانشجویان خارج از کشور دوشادوش برادران و خواهران خود در داخل، عهد می‌بندند صدای مظلومیت و اقتدار ایران در جهان باشند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن؛ در بیانیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا با اشاره به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه آمده است ما باور داریم که نهال انقلاب که با خون هزارو دویست شهید جدید آبیاری شده است، تنومندتر از همیشه در برابر طوفان‌ها خواهد ایستاد.

متن کامل بیانیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا به این شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

«وَ لَنَبْلُوَنَّکُمْ بِشَیْ‌ءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوعِ وَ نَقْصٍ مِنَ الْأَمْوالِ وَ الْأَنْفُسِ وَ الثَّمَرَاتِ وَ بَشِّرِ الصَّابِرِینَ»

دانشجویان آگاه و ملت شریف ایران؛

شانزدهم آذر امسال، دیگر تنها سالروز شهادت سه قطره خون در سال ۱۳۳۲ نیست؛ بلکه پژواک فریاد هزاران لاله پرپر شده‌ای است که در «جنگ ۱۲ روزه» خردادماه امسال، خاک ایران را با خون خود گلگون کردند. امسال در حالی به استقبال روز دانشجو می‌رویم که ایران اسلامی سرفراز اما داغدار، از دل آتش و خون بیرون آمده و جهانیان را به حیرت واداشته است.

ما اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان اروپا ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهدای اخیر، نکات زیر را در این برهه حساس تاریخی متذکر می‌شویم:

۱. گرامیداشت حماسه خرداد و شهدای مظلوم: یاد و خاطره بیش از هزار و دویست شهید گلگون‌کفن حملات وحشیانه اسرائیل، از فرماندهان ارشد نظامی تا زنان و کودکان بی‌گناهی که در تهران و سایر شهر‌ها هدف کینه‌توزی دشمن قرار گرفتند، هرگز از حافظه تاریخی ما پاک نخواهد شد. خون این شهیدان، جوهری است که سند حقانیت جمهوری اسلامی و مظلومیت مقتدرانه ملت ایران را بار دیگر امضا کرد.

۲. حماسه بی‌نظیر همدلی و وحدت ملی: آنچه در طول آن ۱۲ روز سخت و شب‌های تاریک بمباران گذشت، نمایش خیره‌کننده‌ای از «همدلی ملی» بود. مردم ایران نشان دادند که در هنگام خطر تمام تفاوت‌ها رنگ می‌بازد. صفوف به هم فشرده مردم برای اهدای خون، تقسیم نان و پناه دادن به هموطنان آسیب‌دیده و ایستادگی شانه به شانه در زیر آتش، محاسبات دشمن را بر هم زد. این همبستگی عظیم گنبد آهنین واقعی ایران بود.

۳. صدای رسای حمایت جهانی: ما در قلب اروپا شاهد بودیم که چگونه وجدان‌های بیدار و آزادی‌خواهان جهان، در حمایت از جمهوری اسلامی ایران و محکومیت جنایات اسرائیل به پا خاستند. امواج حمایت‌های بین‌المللی و تجمعات دانشجویی در سراسر گیتی نشان داد که ایران در مبارزه با استکبار تنها نیست و جبهه حق، مرز‌های جغرافیایی را درنوردیده است.

۴. رسالت بازسازی و جهاد علمی: امروز که غبار جنگ فرونشسته، جهاد اصلی ما در سنگر علم آغاز شده است. اگر دیروز دشمن زیرساخت‌های ما را هدف گرفت، امروز وظیفه ما دانشجویان و نخبگان است که با سلاح دانش، ویرانی‌ها را آباد کنیم. انتقام سخت ما از دشمن، ساختن ایرانی قوی‌تر، پیشرفته‌تر و مدرن‌تر بر روی خرابه‌های جنگ است.

۵. عهد ما با ایران: ما دانشجویان خارج از کشور دوشادوش برادران و خواهران خود در داخل عهد می‌بندیم که صدای مظلومیت و اقتدار ایران در جهان باشیم. ما باور داریم که نهال انقلاب که امروز با خون هزار و دویست شهید جدید آبیاری شده است، تنومندتر از همیشه در برابر طوفان‌ها خواهد ایستاد.

سلام و درود خدا بر شهیدان راه استقلال، و سلام بر ملت صبوری که در آتش سوخت، اما سر خم نکرد.

والسلام علی من اتبع الهدی

اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان در اروپا ۱۶ آذر ۱۴۰۴