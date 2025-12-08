به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، قطره گفت: با تقویت سامانه بارشی از پس فردا در استان بارش باران و برف، رعد و برق، وزش باد به نسبت شدید، در ارتفاعات و نواحی کوهستانی کولاک برف، رخداد پدیده مه و کاهش دید پیش بینی می‌شود.

وی افزود: فعالیت این سامانه در شهرستان‌های کوهرنگ، اردل، فارسان، شمال غرب شهرکرد، غرب بن، غرب لردگان و کیار انتظار می‌رود.

به گفته وی این سامانه پایان هفته در همه مناطق استان به ویژه شهرستان‌های کوهرنگ، اردل، فارسان، لردگان، خان میرزا، فلارد، کیار (شلمزار)، جنوب بروجن، شمال غرب شهرکرد و غرب بن پیش بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان افزود: اختلال در تردد و لغزندگی جاده ها، آبگرفتگی معابر، جاری شدن رواناب، بالا آمدن سطح آب رودخانه‌ها و سیلابی و گل آلود شدن مسیل‌ها، ریزش سنگ در جاده ها، صاعقه، مخاطرات ناشی از وزش باد و کاهش دید در جاده‌ها از پیامد‌های این سامانه بارشی است.