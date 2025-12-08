پخش زنده
حریم بافت تاریخی روستای اصفهک در شورای حریم خراسان جنوبی تصویب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی گفت: روستای اصفهک در شهرستان طبس واقع شده و از جمله روستاهای دارای بافت واجد ارزش تاریخی است.
شریعتیمنش افزود: حریم این روستا برای حفاظت از منظر بافت، باغها و مزارع کشاورزی و آثار تاریخی مستقر در محدوده آن تعیین شده است.
معاون میراثفرهنگی ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی خراسان جنوبی افزود: جلوگیری از اقداماتی که اصالت، پیشینه و منظر روستای کهن اصفهک را مخدوش میکند از جمله اهداف این اقدام بشمار میآید.
شریعتیمنش گفت: بافت تاریخی اصفهک ۴.۵ هکتار مساحت دارد و در سال ۱۳۹۴ به شماره ۳۱۳۳۶ در فهرست میراث ملی ثبت شده است.
به گفته وی در این محدوده آثار دیگری مانند حمام، عمارت جهانیان جداگانه در فهرست میراث ملی ثبت شدهاند.