به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ جلسه شورای زکات خراسان شمالی با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین نوری، نماینده ولی فقیه در استان و اعضای شورای زکات استان در محل صدا و سیمای خراسان برگزار شد.

در این جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین نوری با تأکید بر اهمیت زکات گفت: پرداخت زکات برای پرداخت‌کننده برکت و حلالیت مال به همراه دارد و فرزندان و نیازمندانی که از آن بهره‌مند می‌شوند، از مال حلال استفاده خواهند کرد.

وی خاطرنشان کرد: که اگر زکات پرداخت نشود، حتی برخی اعمال مذهبی مانند نماز نیز از قبولیت ساقط می‌شوند و این موضوع اهمیت رعایت دقیق فریضه زکات را نشان می‌دهد.

حجت‌الاسلام والمسلمین نوری همچنین جنبه دوم اهمیت زکات را مربوط به دریافت‌کنندگان زکات دانست و گفت: زکات حلال‌ترین مال است و پرداخت آن علاوه بر کمک به مستحقان، می‌تواند به حل آسیب‌ها و مشکلات جامعه و تقویت نظام و دولت نیز کمک کند.

وی با تأکید بر لزوم شفاف‌سازی هزینه‌کرد زکات بیان کرد: مردم باید بدانند زکات آنها در کجا و چگونه مصرف می‌شود، چرا که اطلاع‌رسانی صحیح موجب ترغیب افراد برای پرداخت زکات و فطریه می‌شود و مردم احساس کنند که زکات به خود آنها و هم‌نوعانشان بازمی‌گردد.

حجت‌الاسلام نوری در پایان، اهمیت اطلاع‌رسانی و آموزش مردم درباره پرداخت زکات را یادآور شد و تأکید کرد که همه افراد جامعه موظفند این فریضه الهی را رعایت و به مستحقان برسانند.