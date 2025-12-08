به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ حجت الاسلام غلامحسین رنجبر دبیر ستاد زکات استان درآیین تجلیل از عاملان ورابطان زکات روستای بتلیجه با اشاره به اینکه این روستا ۲۷ شهید تقدیم نظام وانقلاب کرده است گفت: از ابتدای امسال تا کنون بیش از ۱۰ میلیاردریال زکات دراین روستا جمع آوری شده است.

سعید اصلانی رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) بویین میاندشت نیز گفت: هرچند امسال کمبود بارندگی تولید گندم در شهرستان را کاهش داده بود، اما مردم تا کنون بیش از ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال زکات پرداخت کرده‌اند.

وی افزود: زکات جمع آوری شده در روستای بتلیجه برای ساخت آشپزخانه مسجد روستا هزینه شده است.