همزمان با سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان، امسال علاوه بر شهرها، گروه‌های هنری با تماشاخانه‌های سیار به روستا‌های استان نیز می‌روند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون هنری و سینمایی اداره کل ارشاد اسلامی همدان و مدیر اجرایی جشنواره، گفت: امسال شهرستان‌های استان میزبان اجرا‌های صحنه‌ای هستند و این رویداد گسترده‌تر از دوره‌های پیش برگزار می‌شود.

معصومه حدادی با اشاره به گسترش پوشش اجرایی جشنواره افزود: تماشاخانه‌های سیار و کامیون‌های مجهز به امکانات نمایشی به روستا‌ها و مناطق دور از مرکز اعزام شده‌اند تا هیچ خانواده‌ای از لذت تماشای تئاتر محروم نماند.

او همچنین از فعالیت سفیران شادی در مناطق کم‌برخوردار خبر داد و تصریح کرد: این گروه‌ها با هدف ایجاد نشاط اجتماعی در محلات و مناطق کم‌دسترسی، برنامه‌های نمایشی و سرگرمی اجرا می‌کنند.

به گفته مدیر اجرایی جشنواره، هدف اصلی امسال پوشش استان و رساندن نشاط، سرگرمی و پیام‌های فرهنگی به همه مردم به‌ویژه کودکان و نوجوانان است.

همزمان با سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان، ۴۵ نمایش صحنه‌ای و خیابانی در مدت یک هفته در استان همدان اجرا می‌شود