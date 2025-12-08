پخش زنده
امروز: -
همزمان با سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان، امسال علاوه بر شهرها، گروههای هنری با تماشاخانههای سیار به روستاهای استان نیز میروند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، معاون هنری و سینمایی اداره کل ارشاد اسلامی همدان و مدیر اجرایی جشنواره، گفت: امسال شهرستانهای استان میزبان اجراهای صحنهای هستند و این رویداد گستردهتر از دورههای پیش برگزار میشود.
معصومه حدادی با اشاره به گسترش پوشش اجرایی جشنواره افزود: تماشاخانههای سیار و کامیونهای مجهز به امکانات نمایشی به روستاها و مناطق دور از مرکز اعزام شدهاند تا هیچ خانوادهای از لذت تماشای تئاتر محروم نماند.
او همچنین از فعالیت سفیران شادی در مناطق کمبرخوردار خبر داد و تصریح کرد: این گروهها با هدف ایجاد نشاط اجتماعی در محلات و مناطق کمدسترسی، برنامههای نمایشی و سرگرمی اجرا میکنند.
به گفته مدیر اجرایی جشنواره، هدف اصلی امسال پوشش استان و رساندن نشاط، سرگرمی و پیامهای فرهنگی به همه مردم بهویژه کودکان و نوجوانان است.
همزمان با سیامین جشنواره بینالمللی تئاتر کودک و نوجوان، ۴۵ نمایش صحنهای و خیابانی در مدت یک هفته در استان همدان اجرا میشود