پخش زنده
امروز: -
بنا به اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، ۱۵ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی قرار گرفته است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بر اساس آمار اعلام شده در سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت ۸ صبح امروز دوشنبه ۱۷ آذر، شاخص کیفیت هوا در شهرهای آبادان، اهواز، بهبهان، کارون، خرمشهر، سوسنگرد، شادگان و هویزه در وضعیت قرمز آلودگی برای همه گروههای سنی قرار گرفته است.
همچنین میزان ذرات آلاینده در شهرهای آغاجاری، اندیمشک، دزفول، شوشتر، شوش، ماهشهر و ملاثانی در وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.