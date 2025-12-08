امروز در محدوده تنگه هرمز وزش باد و در آسمان هرمزگان، گذر ابر پیش بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: احتمال وقوع رگبار پراکنده باران دربرخی مناطق وجود دارد.

مرضیه سی سی پور افزود: با توجه تلاطم کم دریا در محدوده تنگه هرمز، رفت و آمد برای شناور‌های سبک با احتیاط صورت گیرد.

وی گفت: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا پایان هفته ادامه دارد.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در این مدت افزایش نسبی دمای کمینه در بیشتر نقاط استان مورد انتظار است.