نیمه دوم این هفته، آسمان مازندران با بارش‌های باران و برف همراه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، کارشناس هواشناسی مازندران گفت: از امروز تا چهارشنبه در ارتفاعات نیمه غربی استان تا مرز استان‌های البرز و قزوین، شرایط برای بارش و باران و برف فراهم است.

فرجی با بیان اینکه چهارشنبه همراه با افزایش ابرناکی در استان، آغاز بارش‌های پراکنده را در سراسر استان شاهد خواهیم بود افزود: پنجشنبه و جمعه همراه با کاهش دما، به تناوب رگبار باران را در کل استان داریم.

او گفت: دریا نیز تا ۲۴ ساعت آینده با وزش باد و قدری افزایش ارتفاع موج خواهد بود که برای فعالیت‌های قایقرانی و گردشگری مناسب نیست، اما برای فعالیت‌های صیادی با رعاین جوانب احتیاط، مناسب است.

به گفته فرجی، اختلاف دمای هوا میان سردترین و گرمترین مناطق مازندران در ۲۴ ساعت گذشته، ۲۴ درجه سانتیگراد بود که بلده نور به ۳ درجه سانتیگراد بالای صفر و کیاسر با ۲۱ درجه سانتیگراد به ترتیب سردترین و گرمترین مناطق مازندران بودند.