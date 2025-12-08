پخش زنده
️با اجرای فاز نهایی طرح کارتبلیط الکترونیک، تمام اتوبوسهای شهری اردبیل مجهز شدند و این پروژه در آستانه بهرهبرداری قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل دلاور زارعی، رئیس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری اردبیل اظهار کرد: طرح تجهیز ناوگان حملونقل عمومی اردبیل به سیستم کارتبلیط الکترونیک با اجرای فاز سوم به پایان رسید. این طرح با هدف تسهیل دسترسی شهروندان و ارتقای کیفیت خدمات حملونقل عمومی اجرا شده و اکنون آماده بهرهبرداری است.
وی افزود: فاز نخست این پروژه در زمستان سال گذشته با تجهیز ۵۰ دستگاه اتوبوس آغاز شد و در فاز دوم نیز ۵۰ اتوبوس دیگر به این سیستم مجهز شدند. با تکمیل فاز سوم، تمام اتوبوسهای باقیمانده نیز تحت پوشش قرار گرفتند و پروژه رسماً به پایان رسیده است.
زارعی بیان کرد: هر اتوبوس در این طرح به سه دستگاه سختافزاری مجهز شده که در درب جلو، درب عقب و کنسول راننده نصب شدهاند. زارعی همچنین افزود این سیستم امکان پرداخت الکترونیکی کرایه را برای مسافران فراهم میکند و گامی مهم در مسیر هوشمندسازی حملونقل عمومی اردبیل به شمار میرود.
️رئیس سازمان فاوای شهرداری اردبیل تأکید کرد: این طرح در راستای تأکیدات شورای اسلامی شهر و شهردار اردبیل برای توسعه خدمات الکترونیک بهزودی افتتاح شده و در اختیار شهروندان قرار خواهد گرفت.