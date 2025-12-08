به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: تا اواسط وقت امروز جو پایداری در اغلب مناطق استان حاکم خواهد بود و پدیده غالب وقوع پدیده مه رقیق یا غبار صبحگاهی (بویژه در مناطق جنوبی و ساحلی) و افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهر‌های صنعتی و پر جمعیت استان خواهد بود.

محمد سبزه زاری افزود: سامانه بارشی از امروز تا روز جمعه بر روی استان فعال است و سبب رگبار و رعد و برق، وزش باد‌های متوسط گاهی تندباد لحظه‌ای در اغلب نقاط استان، بارش برف در ارتفاعات و احتمال ریزش تگرگ در برخی از نقاط، کاهش دما و وقوع پدیه مه پس از بارندگی خواهد شد.

او ادامه داد: هم اکنون رطوبت نسبی در شهر‌های آبادان و خرمشهر به ۸۳ درصد و دید افقی به هزار و ۵۰۰ متر رسیده است.

در شبانه روز گذشته بیشترین دمای هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر ۲۹ درجه و کمترین دما ۱۸ درجه سانتیگراد بوده است.