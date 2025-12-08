به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، محققان دانشگاه مازندران زیست‌حسگر الکتروشیمیایی طراحی کرده‌اند که قادر است ویروس تب خون‌ریزی‌دهنده کریمه‌کنگو را در نمونه‌های سرم انسانی با حساسیت بالا و در مدت نیم‌ساعت شناسایی کند.

زینب رحمتی، دانشجوی پسادکترای شیمی تجزیه دانشگاه مازندران و محقق این طرح، گفت: این حسگر بر پایه نانوالیاف کربنی اصلاح‌شده با نانوگل‌های فسفات مس طراحی شده و ویروس را از طریق اندازه‌گیری جریان کاتدی با روش ولتامتری موج مربعی شناسایی می‌کند.

این دانشجوی پسا دکتری طرح شهید چمران بنیاد نخبگان، همچنین از شناسایی ویروس تب کریمه کنگو با استفاده از این زیست حسگر در نیم ساعت خبر داد و افزود: پیش از این تشخیص ویروس از طریق دستگاه‌های گران قیمت، بدون قابلیت حمل و جابجایی توسط کاربران متبحر آزمایشگاهی، با صرف هزینه‌های کلان و در مدت زمان حداقل دو یا سه روز انجام می‌پذیرفت.

بیماری ویروسی حاد تب دار و خونریزی دهنده تب کریمه کنگو چنانچه دیر تشخیص داده شود منجر به مرگ بیمار می‌شود. پارسال ۷۹ مورد ابتلا به بیماری تب کریمه کنگو در کشور شناسایی شدند که ۵ تن از آنان جان باختند.

درصد مرگ و میر ناشی از این بیماری ۳۰ تا ۵۵ درصد اعلام شده است.

تا پیش از این هیچ واکسن یا شیوه‌ی تشخیصی ویروس این بیماری بدون استفاده از دستگاه‌های پیشرفته آزمایشگاهی پی سی آر یا الایزا برای شناسایی ویروس بیماری تب کریمه کنگو استفاده نشد.

این اختراع با شماره ۱۱۳۱۰۷ در اداره کل ثبت اختراعات کشور ثبت و تأییدیه سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران را نیز دریافت کرده است.

گزارش از دیوارگر