به گزارش تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ در این دوره ۱۱۹ هزار و ۳۹۲ نفر با وکالتی‌کردن حساب‌های بانکی خود، در فرآیند ثبت‌نام شرکت کردند که اطلاعات آنها را بانک‌ها به سامانه ارسال کردند. از این تعداد، ۹۴ درصد معادل ۱۱۱ هزار و ۴۷۳ نفر با مراجعه به سامانه یکپارچه خودرو، ثبت اولویت و خودرو انتخاب کردند.

بر اساس اعلام مسئولان، اسامی منتخبین امروز در سامانه خودرو‌های وارداتی اعلام می‌شود و برندگان این مرحله پس از صدور اطلاعیه شرکت ها، پنج روز کاری فرصت دارند برای تکمیل وجه اقدام کنند. در صورت واریز نشدن وجه در مهلت مقرر، اسامی افراد ذخیره در چرخه‌های بعدی جایگزین خواهند شد تا تمامی ظرفیت خودرو‌های عرضه‌شده تکمیل شود.