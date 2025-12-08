به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان گفت: در خصوص پایه بذری گندم، رقم ارمغان برای استان سمنان و رقم فرین برای استان فارس را تامین کردیم، در پایه بذری جو هم امسال استان اصفهان تنها استانی بود که نیاز استان را کاملا تامین کرد و مشکلی نداشت.

مهرداد محلوجی دانشیار بخش تحقیقات علوم زراعی این مرکز در خصوص فعالیت‌های شاخص این مرکز در سال جاری گفت: حوزه تخصصی فعالیتش در زمینه تحقیق روی گیاه جو و تریتیکاله (Triticosecale) است.

وی گفت: یکی از اقدامات مهم و شاخصی که مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ محقق کرده است در حوزه تولید بذر غلات گندم و جو است که در ایستگاه‌های تحقیقاتی (درمجموع سه ایستگاه تحقیقاتی گلپایگان، کبوترآباد و رودشت) پایه بذر پرورشی ۱ و ۲ توسط این مرکز برای تامین نیاز استان را تولید کرد.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان ادامه داد: مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان بذور پرورشی ۱ و ۲ را که در ایستگاه‌ها تولید می‌کند به شرکت‌های بذری استان (شش شرکت بذری استان) تحویل داده و این شرکت‌ها بذر‌های پرورشی را با قرارداد‌های پیمانکاری در شرکت خودشان و مزارع پیمانکاری که عقد قرارداد انجام می‌دهند، تکثیر می‌کنند.

محلوجی تاکید کرد: مبنای تولید و تکثیر بذر گندم و جو مورد نیاز استان تامین بذر گواهی برای وسعت ۱۰۰ هزار هکتار برای کشت است.

وی گفت: در حوزه تولید بذر گواهی گندم و جو خبر مهم این است که امسال با تلاش مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان پایه بذری مورد نیاز استان اصفهان بصورت کامل تامین شد، حتی در برخی از این ارقام نیاز بقیه استان‌ها را تامین کردیم مثلا بذر رقم ارمغان را برای استان سمنان و بذر رقم گندم فرین را برای استان فارس تامین کردیم.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان در ادامه در خصوص جزییات و توجیه اقتصادی تامین پایه بذری گندم و جو مورد نیاز استان اصفهان، تاکید کرد: با در نظرگرفتن مجموع وسعت ۱۰۰ هزار هکتار برای کشت گندم و جو در استان اصفهان و اینکه بذر پایه مورد نیاز به ازای هر هکتار حداقل ۲۰۰ کیلوگرم است و البته باید درنظر داشت که این عدد در مناطق سرد و مناطق با خاک‌های شور در استان اصفهان ۳۰۰ کیلوگرم به ازای هر هکتار است، حداقل ۲۰ هزار تن بذر پایه برای استان اصفهان به منظور کشت گندم و جو نیاز داریم.

وی ادامه داد: با احتساب اینکه کشاورزان استان نیمی از پایه بذری را خریداری می‌کنند، از ۱۰۰ هزار هکتار که به کشت گندم و جو اختصاص می‌باید، ۱۰ هزار تن پایه بذر را خریداری خواهند کرد که با این حساب بذر پایه که از طریق مرکز تحقیقات و شرکت‌های بذری باید در استان آماده و تولید شده باشد، ۱۰ هزار تن است.

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان گفت: از وظایف مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان تولید محصولات فناورانه است که از جمله این محصولات فناورانه بذر و واکسن است همچنین معرفی ارقام جدید شامل معرفی ارقام زارعی یا باغی یا منابع طبیعی را بر عهده دارد.

محلوجی اعلام کرد: در حوزه تولید محصول فناورانه‌ای بنام بذر، مرکز تحقیقات استان اصفهان درحال حاضر در ایستگاه گلپایگان و کبوتر آباد و رودشت بذر تولید می‌کندو در ایستگاه رودشت بذر حوزه شوری و در ایستگاه کبوترآباد معمولا ارقام معتدله و در ایستگاه گلپایگان بذر مناطق معتدل و معتدل سرد تولید می‌شود، امسال ۲۰ هکتاربرای تولید بذر مناطق معتدل و معتدل سرد، حدود ۱۰ هکتار برای تولید بذر مناطق معتدل، و ۲ هکتار برای تولید بذر مناطق شور در نظر گرفته شده و در مجموع در سال جدید ۳۲ هکتار از اراضی استان اصفهان برای تولید بذور پایه اختصاص داده شده است.

وی ادامه داد: بذر پایه، بذر پرورش ۱ و ۲ است که این بذر پرورش ۱ و ۲ را مرکز تحقیقات تولید می‌کند بعد محصول را در اختیار شرکت‌های بذری قرار می‌دهد که آنها بذر پرورش سه‌مادری و گواهی را تولید می‌کنند و بعد بذر گواهی را به کشاورزان می‌دهند.