نامدار صیادی گفت: به‌منظور حمایت از تداوم فعالیت واحدهای تولیدی دام و طیور در استان لرستان ۳ هزار تن نهاده های مورد نیاز دام و طیور در لرستان توزیع شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اعلام اینکه روند توزیع ۳ هزار تن نهاده‌های دام و طیور شامل ذرت و کنجاله سویا از محل ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام استان در دستور کار قرار گرفته است افزود:این نهاده‌ها به‌صورت فوری بین واحدهای طیور صنعتی شامل مرغ گوشتی، مرغ تخم‌گذار و همچنین واحدهای پرورش گاو شیری صنعتی توزیع خواهد شد.

وی گفت: این اقدام با هدف تأمین خوراک دام و طیور و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از کمبود نهاده در واحدهای تولیدی صورت گرفته است تا فعالیت واحدهای دام و طیور در استان بدون وقفه ادامه یابد.