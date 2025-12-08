پخش زنده
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در خصوص دیدار جنجالی شهرداری نوشهر و صنعت نفت آبادان رای خود را صادر کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم شهرداری نوشهر در هفته سیزدهم لیگ یک فوتبال مقابل صنعت نفت آبادان یک بر صفر شکست خورد، اما درگیریهای رخداده در این مسابقه بین اعضای تیم نفت آبادان با برخی تماشاگران بازی را جنجالی کرد.
کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص این بازی به شرح زیر صادر کرد:
طالب ریکانی به دلیل رفتار غیرورزشی و تحریک هواداران تیم حریف، ۲ جلسه محرومیت که یک جلسه آن به مدت ۶ ماه تعلیق میشود و ۵۱ میلیون تومان جریمه نقدی
بهنام سراج، مدیر تیم صنعت نفت به دلیل رفتار غیرورزشی یک جلسه از همراهی تیمش محروم که این یک جلسه هم به مدت ۶ ماه تعلیق میشود و ۵۱ میلیون تومان جریمه نقدی
رضا رضایی، بازیکن نفت آبادان یک جلسه محرومیت که به مدت ۶ ماه تعلیق میشود و یک میلیون تومان جریمه نقدی
شهرداری نوشهر به دلیل تخلف تماشاگرانش ۲ جلسه محروم از داشتن تماشاگر در دیدارهای خانگی که یک مسابقه آن به مدت ۶ ماه تعلیق میشود و ۶۰ میلیون تومان جریمه نقدی.