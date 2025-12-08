پخش زنده
اردوی جهادی پزشکی در روستای محروم پیرعلی فاروج برگزار شد و اعضای بسیج جامعه پزشکی با همکاری هلال احمر، ۱۶ آذر در مسجد روستا به مردم خدماتی ارئه دادند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در این اردوی یکروزه خدماتی مانند ویزیت رایگان پزشک عمومی، توزیع دارو، سنجش فشارخون و قندخون، و ارائه آموزشهای مرتبط با بیماریهای فصلی، دیابت، مشکلات قلبی و پیشگیری از HIV انجام شد.
در مجموع ۱۲۰ ویزیت پزشک عمومی، ۹۰ مورد اندازهگیری قندخون، ۹۰ مورد سنجش فشارخون و همچنین توزیع داروی رایگان صورت گرفت.
هدف اصلی این برنامه، ارائه خدمت صادقانه و بیمنت به ساکنان منطقه بود.