رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با اشاره به اینکه به همزبانی و همدلی در دانشگاه جامع علمیکاربردی رسیدهایم ، گفت: ما حق نداریم کار ضعیف و متوسط انجام دهیم و همه کارها باید عالی و به بهترین شکل انجام شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، دکتر محمد علی اکبری در آیین اختتامیه اجلاس سراسری روسای واحدهای استانی دانشگاه در شهر اهواز با تأکید بر اینکه ما در مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی به همزبانی و همدلی رسیدهایم، گفت: برگزاری موفق اجلاس روسای واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی در خوزستان و بیانیه پایانی این رویداد نشاندهنده این مهم است.
وی عنوان کرد: در مجموعه دانشگاه جامع علمی کاربردی ما حق نداریم کار ضعیف و متوسط انجام دهیم و همه کارها باید عالی و به بهترین شکل انجام شوند.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با بیان اینکه آموزش مهارتی، سرآمد آموزشها در کشور است، افزود: آموزش ما باید سرآمد باشد، همه چیز در این زمینه آماده شده و باید با هماندیشی و برنامهریزی به نتیجه برسیم.
علی اکبری تأکید کرد: روسای واحدهای استانی دانشگاه باید رقیب هر روز خودشان باشند. این مدیران باید در زمین بازی خودشان بازی کنند و در زمین هیچکس دیگری بازی نکنند.
وی ادامه داد: میزان حرکت، پیشرفت و تفاوت اقدامات باید از سوی روسای واحدها رصد و پایش شود تا بتوان برای آینده برنامهریزی کرد.
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کشور با اشاره به نقش این مدیران در سیاستگذاری دانشگاه گفت: روسای واحدهای استانی دانشگاه جامع علمیکاربردی، مشاوران عالی رئیس دانشگاه هستند و باید تجارب خود را با مجموعه دانشگاه به اشتراک بگذارند.
وی با بیان اینکه این اجلاس نماد خودباوری بود، اظهار کرد: این اجلاس فرصتی برای یادگیری از هم بود. همچنین فرصتی برای وحدت رویه در عین تنوع. این اجلاس همچنین فرصتی برای تبیین جایگاه واقعی واحدهای استانی بود.
علی اکبری با بیان اینکه دانشگاه را باید ارزان اداره کرد، گفت: امسال سال تحول واحدهای دانشگاه جامع علمیکاربردی در استانها است و اکنون زمان آن رسیده تا از تجارب به دست آمده در اجلاس اهواز نهایت استفاده را کرد.
در ادامه مراسم ، دکتر بهرهی رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی خوزستان گزارشی از روند برگزاری این رویداد سهروزه و تجارب مدیریتی برگزاری نشستها و تأمین منابع مالی ارائه کرد.
در بخش پایانی، بیانیه پایانی اجلاس سراسری روسای واحدهای استانی دانشگاه جامع علمی کاربردی قرائت شد.