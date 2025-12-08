پخش زنده
صفحه رسمی اتحادیه جهانی کشتی (UWW)، اسامی نامزدهای برترینهای آزاد و فرنگی سال ۲۰۲۵ را اعلام کرد و نام ۵ نماینده ایران در فهرست به چشم میخورد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، تیم ملی کشتی فرنگی کشورمان با ۳ نماینده و تیم ملی کشتی آزاد با ۲ نماینده، در کنار آمریکا، بیشترین تعداد نامزد را در میان کشورهای مختلف به خود اختصاص دادهاند.
در بخش کشتی آزاد، رحمان عموزاد و امیرحسین زارع نمایندگان کشورمان هستند که با نفرات زیر برای کسب عنوان برترین کشتیگیر سال رقابت میکنند:
زائور اوگویف (روسیه)
زاهد والنسیا (آمریکا)
کایل اسنایدر (آمریکا)
در بخش کشتی فرنگی نیز سعید اسماعیلی، غلامرضا فرخی و محمدهادی ساروی در بین نامزدهای نهایی قرار گرفتند و برای کسب این عنوان با کشتیگیران زیر رقابت خواهند داشت:
مالخاس آمویان (ارمنستان)
آیتجان خالماخانوف (قزاقستان)
گفتنی است از مجموع ۱۰ نامزد معرفیشده، ۵ کشتیگیر ایرانی هستند که ۵۰ درصد از کل نامزدها را تشکیل میدهند؛ آماری که نشاندهنده جایگاه برجسته کشتی ایران در سطح جهان است.