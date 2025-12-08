نماینده ولی فقیه در گلستان در برنامه صف اول شبکه خبر وحدت و انسجام مردم ایران را بهترین راه برای مقابله با دشمنان ایران اسلامی دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ برنامه صف اول شبکه خبر که در راستای برنامه ایران جان از صدا سیمای گلستان پخش شد شب گذشته میزبان نماینده ولی فقیه در گلستان بود.

آیت الله نور مفیدی در این برنامه به بیان اهمیت وحدت و انسجام ملی در برابر دشمنان پرداخت و پیوستگی مردم در جنگ دوازده روزه را نشان دهنده همبستگی مردم ایران بر شمرد.

وی توجه به نسل جوان و آموزش و پرورش را برای آینده روشن انقلاب اسلامی ضروری دانست و افزود: انقلاب اسلامی امام خمینی (ره ) در راستای نهضت انبیاء (ع) بوده است.

آیت الله نور مفیدی توجه به اقتصاد کشاورزی استان شالیکاری را به ضرر استان دانست و احیاء کشت پنبه و اقتصاد آن را ضروری بیان کرد.

امام جمعه گرگان به موضوع خلیج گرگان اشاره کرد و حفظ آن را برای پایداری محیط زیست گلستان و جلو گیری از ریزگرد ها ضروری دانست.

وی توسعه گردشگری در جزیره آشوراده را برای توسعه صنعت گردشگری فرصت بسیار مناسبی دانست.

آیت الله نور مفیدی با اشاره به سابقه تاریخی مردم ایران در دفاع از هویت ایرانی به ایجاد دیوار دفاعی گرگان پرداخت و حفظ و ثبت جهانی آن را برای توسعه صنعت گردشگری خواستار شد.





نماینده ولی فقیه در گلستان با تقدیر از برنامه ایران جان آن را فرصتی کم نظیر برای معرفی توانمندی ها و ظرفیت های گلستان برای سرمایه گزاری و جذب اعتبارات بیان کرد.