راهداران ایلام در آمادهباش کامل
مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان ایلام از آمادهباش کامل راهداران این استان در پی بارش باران خبر داد و از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری به محورهای کوهستانی خودداری کنند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «سید زاهدین چشمهخاور» مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان ایلام با بیان اینکه نزدیک به ۲۷۲ نیروی راهداری در قالب ۳۲ تیم و ۲۴۲ دستگاه ماشینآلات سنگین و نیمهسنگین در ۲۳ راهدارخانه ثابت و سیار در حالت آماده باش هستند، اظهار داشت: عملیات پاکسازی عرشه و دال پلها با اولویت نقاط در معرض خطر سیل انجام شده و تیمهای عملیاتی برای رفع مشکلات احتمالی جادهها آماده هستند.
وی با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی از سوی ادارهکل هواشناسی، از رانندگان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.
چشمه خاور همچنین توصیه کرد قبل از سفرهای ضروری، آخرین وضعیت جوی و ترافیکی از طریق سامانه ۱۴۱ بررسی شود.
مدیرکل راهداری ایلام تأکید کرد: آمادهباش نیروها و ماشینآلات راهداری بهصورت مستمر ادامه دارد و مردم باید همکاری لازم با عوامل راهداری داشته باشند.