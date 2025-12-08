پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان، گفت: آسمان کمی تا نیمه ابری همراه با گذر ابر و وقوع رگبار پراکنده باران در پارهای از نقاط استان پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، الهام بازیار افزود: امروز در محدوده تنگه هرمز وزش باد و در آسمان استان، گذر ابر مورد انتظار است.
او افزود: دریا در محدوده تنگه هرمز کمی مواج و با احتیاط شناورهای سبک، تردد سایر شناورها قابل انجام خواهد بود.
بازیار خاطرنشان کرد: این شرایط جوی و دریایی به تناوب تا پایان هفته برای استان پیش بینی میشود.
او گفت: از لحاظ دمایی در این مدت افزایش نسبی دمای کمینه در بیشتر نقاط استان مورد انتظار است.