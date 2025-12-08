به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ شهردار کاشان در آیین رونمایی از پوستر ششمین دوره رویداد خلاق و جریان‌ساز جشنواره فردخت گفت: اقبال جامعه در سطح ملی به سمت بازگشت به اصالت‌ها در حوزه پوشاک، نشان‌دهنده اهمیت حفظ فرهنگ ایرانی و اسلامی در کنار هویت‌های بومی است.

ساروقیان افزود: در شهر کاشان نیز متناسب با پیشینه تاریخی و فرهنگی آن، در حوزه پوشاک ظرفیت‌هایی وجود دارد که بخشی از آنها به ثبت ملی و جهانی رسیده است.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های فرهنگی و اقتصادی جشنواره فردخت گفت: این رویداد در کنار ترویج پوشاک فاخر بانوان، فرصت مهمی برای معرفی شهر کاشان در سطح ملی و بین‌المللی فراهم کرده است.

دبیر علمی ششمین جشنواره فردخت نیز گفت: ۶ هزار خیاط و طراح لباس تاکنون در بانک اطلاعاتی این جشنواره نام‌نویسی کرده‌اند.

محمدرضا نجفی از راه اندازی بخش بین‌الملل جشنواره نیز خبر داد و افزود: همانند سال گذشته که آثار کشور‌های گوناگون از نروژ تا حوزه خلیج فارس در نمایشگاه وجود داشت، امسال نیز بخش بین‌الملل برقرار خواهد بود؛ همچنین شیوه‌نامه‌ها به زبان لاتین ترجمه شده است.

دبیر اجرایی جشنواره هم با اشاره به بخش‌های جدید ششمین دوره گفت: امسال سه بخش جدید شامل اثر (تولید به شرط فروش)، تجربه‌نگاری فعالان پوشش ایرانی اسلامی و طراحی مد اقتدار ملی به جشنواره افزوده شده است.

عادله تقاعدیان افزود: همچنین بخش‌های طراحی مانتوی ایرانی اسلامی، کالکشن اجتماعی خانواده ایرانی و مد اقتدار ملی متناسب با فضای فرهنگی کشور طراحی شده‌اند.

وی گفت: آخرین مهلت ثبت‌نام در ششمین جشنواره ملی فردخت تا ۳۰ آذر و آخرین مهلت تحویل آثار این جشنواره فرهنگی، هنری، پژوهشی نیز تا ۲۰ دی تعیین شده است.