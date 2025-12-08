سرپرست اداره حقوقی و املاک اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس از تملک رسمی کاروانسرای تاریخی کنار سیاه در شهرستان فیروزآباد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، داریوش اسدی گفت: این اثر ارزشمند که پیش‌تر در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده بود، اکنون پس از فرآیندی حقوقی طولانی، به مالکیت این وزارتخانه درآمد و راه برای مرمت و بهره‌برداری گردشگری آن هموار شد.

سرپرست اداره حقوقی و املاک اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی فارس بیان کرد: این کاروانسرا که در سال ۱۳۸۸ به شماره ثبت در فهرست آثار ملی ایران قرار گرفت، دارای عرصه، اعیان و حریم به مساحت کلی ۲۶ هزار مترمربع است.

او ادامه داد: پیش از این، سند آن در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار داشت که با انتقال آن، شاهد تحولی بزرگ در حفاظت از این اثر خواهیم بود.

اسدی برنامه‌های آینده برای این مجموعه را بیان کرد و گفت: در گام بعدی، با هدف ایجاد یک مرکز گردشگری و تفریحی استاندارد، نسبت به جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی متعهد اقدام می‌کنیم.

او بیان کرد: این کاروانسرا پس از مرمت تخصصی و بازسازی پایه، به یکی از قطب‌های جذب توریست در منطقه جنوب فارس تبدیل می‌شود.

سرپرست اداره حقوقی و املاک اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان فارس در پایان ارزش این اقدام را نه تنها در تملک یک ملک، بلکه در تعهد به حفظ هویت تاریخی دانست وگفت: با تملک این آثار، از فرسودگی و تخریب آنها جلوگیری کرده و زمینه را برای احیا و معرفی معماری گذشته به نسل‌های آینده فراهم می‌کنیم.