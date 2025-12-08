پلیس آگاهی مازندران دو دستگاه ماینر استخراج ارز دیجیتال قاچاق به ارزش ۲ میلیارد ریال را در یک منزل مسکونی در کلاردشت کشف و یک نفر را دستگیر کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مأموران پلیس آگاهی مازندران دو دستگاه ماینر قاچاق به ارزش تقریبی ۲ میلیارد ریال را در یک منزل مسکونی در کلاردشت کشف و ضبط کردند.

سرهنگ ناصر صالحی گفت: پس از دریافت اطلاعات مبنی بر نگهداری تجهیزات استخراج ارز دیجیتال، با هماهنگی مرجع قضایی و کارشناسان اداره برق، به محل موردنظر اعزام و این تجهیزات کشف شد.

وی افزود: یک متهم در این رابطه دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

این مقام انتظامی در پایان از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک در حوزه قاچاق و جرائم اقتصادی را از طریق شماره ۳۰۱۱۰ به ستاد خبری پلیس امنیت اقتصادی گزارش دهند.