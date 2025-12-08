فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل با تاکيد بر اينکه امنيت و آرامش مردم خط قرمز پليس است؛ از دستگيری يک نفر اراذل و اوباش و برهم زننده امنيت و آرامش عمومی، در عمليات مقتدرانه پليسی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سرهنگ سعید یوسفی فعال اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر اخلال در نظم عمومی و برهم زدن امنیت و آرامش مردم در یکی از محلات شهر اردبیل توسط چند نفر اراذل و اوباش سابقه‌دار، بلافاصله اکیپ عملیاتی پلیس و گشت‌های انتظامی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با اشرافیت اطلاعاتی و در عملیات مقتدرانه و هوشمندانه پلیسی یکی از اراذل و اوباش که با استفاده از سلاح سرد اقدام به قدرت‌نمایی و تمرد به ماموران گشت فوریت‌های پلیسی نموده و با رفتار مجرمانه، امنیت و آرامش مردم را برهم زده بود؛ دریکی از محلات اردبیل دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان اردبیل با بیان اینکه فرد دستگیر شده دارای سوابق کیفری متعددی است، تأکید کرد: ۴ نفر همدستان وی که متواری شده‌اند تحت تعقیب پلیس هستند.

سرهنگ سعید یوسفی فعال در ادامه افزود: امنیت و آرامش مردم خط قرمز پلیس بوده و پلیس با هرگونه رفتار مجرمانه که سلب کننده آرامش فردی و اجتماعی باشد مقتدرانه و منطبق با قانون برخورد خواهد کرد.