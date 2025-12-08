پخش زنده
فرمانده انتظامی اليگودرز از توقيف يک دستگاه کاميون و کشف ۲۲ تن ذغال بلوط فاقدمجوز به ارزش ۴۰ ميليارد ريال در اين شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سرهنگ علی اسدالهی بیان کرد: ماموران انتظامی ايست و بازرسی خمه اليگودرز حين کنترل خودروهای عبوری به يک دستگاه کاميون باری مشکوک شده و آن را متوقف کردند.
وی گفت: در بازرسی از اين خودرو مقدار ۲۲ تن ذغال بلوط فاقدمجوز کشف شد.
سرهنگ اسدالهي با اشاره به دستگيري راننده خودرو، بيان کرد: کارشناسان ارزش محموله کشف شده را ۴۰ ميليارد ريال برآورد کردند.
فرمانده انتظامی اليگودرز در پايان خاطر نشان کرد: منابع طبيعي متعلق به همه انسانها بوده و حفاظت از آن وظيفه همگانی است و مجموعه انتظامی در جلوگيري از تخريب جنگلها از هيچ تلاشی فروگذار نمی کند و چنانچه مردم شريف از فعاليت غيرقانونی قاچاقچيان چوب مطلع شدند مراتب را بلافاصله از طريق تلفن ۱۱۰ به پليس اطلاع دهند.