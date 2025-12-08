آغاز نخستین همایش رتبهبندی بنگاههای کوچک و متوسط کشور (SME۱۰۰)
نخستین همایش رتبهبندی بنگاههای کوچک و متوسط کشور (SME۱۰۰) با حضور جمعی از مقامات عالیرتبه دولت و نمایندگان بخش صنعت در سالن همایشهای صدا و سیما آغاز شد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ در این رویداد، ۱۰۰ بنگاه برتر کوچک و متوسط شهرکها و نواحی صنعتی کشور معرفی و همچنین از تمبر یادبود «صد بنگاه برتر کوچک و متوسط» رونمایی میشود.
این همایش به همت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و با همکاری سازمان مدیریت صنعتی با هدف رتبهبندی، ارزیابی ظرفیتها و تقویت حمایتهای هدفمند از بنگاههای کوچک و متوسط در حال برگزاری است.