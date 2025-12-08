

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر توسعه شبکه و ارتقای سلامت معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد دیشب در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی گفت: طرح پزشک خانواده و نظام ارجاع از سال ۱۳۸۰ در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر و روستاها در حال انجام است، این طرح در برهه های مختلف با مشکلات کمبود نیروی انسانی، تجهیزات و فضای فیزیکی مواجه بوده است و به صورت ایده آل انجام نشده است.

دکتر حسن عبدالله زاده افزود: هم اکنون مسئولان نظام همه بر این عقیده اند که این برنامه به صورت قوی و با قوت بیشتری انجام شود.

وی اظهار داشت: در نظام ارجاع فرایند مراجعه بیمار به پزشک تسهیل می شود و هنگامی که مشخص شد که بیمار باید به کدام پزشک ارجاع شود همان جا نوبت دهی انجام می شود و در وقت و هزینه های بیمار صرفه جویی می شود.

عبدالله زاده گفت: در روستاها پزشکانی داریم که پزشکان طرحی یا پزشک خانواده هستند که با توجه به قانون عدالت آموزشی فعالیت می کنند و یا پزشکانی که طرحشان در روستا بوده است و در همان روستا ماندگار شده اند.



وی با بیان اینکه در زمینه پزشکان خانواده در روستاها چالش‌ هایی داشته‌ ایم، تصریح کرد: امسال با توجه به حمایت های دولت بحث ترمیم حقوق پزشکان خانواده ارتقا و چالش ها کاهش یافت و چالش ها در زمینه تامین نیرو، اعتبارات و بهبود استاندارد فضای فیزیکی و استاندارد تجهیزات نیز کمتر شد.

مدیر نظام ارجاع دانشگاه علوم پزشکی مشهد با بیان اینکه برای ترغیب مردم به نظام ارجاع در شهرهای بزرگ قرار نیست همه بودجه را صرف درمان در سطح دو و سه کنیم، اظهار داشت: نظام ارجاع یک گام به این سمت است که مردم کمتر بیمار شوند و در صورتی که بیمار شدند با افزایش سطح سواد سلامت، عوارض بیماری کاهش یابد و هزینه های خانواده نیز کاهش پیدا کند.

دکتر عبدالله زاده با اشاره به چهار برنامه اولویت‌ دار وزارت بهداشت گفت: پزشک خانواده و نظام ارجاع، جوانی جمعیت و فرزندآوری، سواد سلامت و مؤلفه‌ های اجتماعی مؤثر بر سلامت چهار محور مهم این وزارتخانه هستند. اجرای صحیح و گسترده برنامه پزشک خانواده می‌ تواند نقش عمده‌ ای در تحقق این اهداف و برخورداری جامعه از سلامت، نشاط و پویایی داشته باشد.

رئیس بیمارستان شهید هاشمی نژاد مشهد نیز در گفت و گوی تصویری گفت: پزشک خانواده از نظر قانونی و در سیاستگذاری‌ های نظام سلامت جزو اولویت ها است و دانشگاه علوم پزشکی مشهد در این زمینه مبتکر است.

دکتر حسن ابراهیمی افزود: دانشگاه علوم پزشکی مشهد از جهات مختلف و با توجه به زیرساخت‌ ها و نرم افزارهای مورد نیاز، در طرح نظام سلامت و نظام ارجاع پیشرو است.

وی با بیان اینکه هم اکنون ۳۰ درصد از میزان پذیرش در بیمارستان ها از طریق نظام ارجاع انجام می شود، اظهار داشت: چالش اصلی در زمینه نظام ارجاع بیشتر در حوزه شهرها است، مردم وقتی می تواند با در دست داشتن دفترچه بیمه به هر پزشکی که می‌ خواهند مراجعه کنند، باید دلایل منطقی و مزیتهای در نظام ارجاع وجود داشته باشند تا مردم به استفاده از این نظام ترغیب شوند.

ابراهیمی پور با اشاره به اینکه بیشتر بیماران بیمارستان هاشمی نژاد از ساکنان منطقه شمال شهر مشهد، کلات و حومه و شهرهایی مانند درگز هستند، گفت: در نظام ارجاع باید پرداخت فرانشیز را افزایش دهیم و شیب حرکت مردم باید به سمت نظام ارجاع باشد.

وی اضافه کرد: در نظام ارجاع باید اطمینان پیدا کنیم که مردم دسترسی مناسبی به خدمات دارند، همچنین باید به کیفیت خدمات نظام سلامت نیز حساس باشیم، اگر پزشک خانواده را ایجاد کرده ایم باید ارائه خدمات درمانی به ویژه خدمات سرپایی را استانداردسازی کنیم یعنی پزشکان مختلف در مواجهه با بیماران روش‌ های گوناگونی را برای درمان به کار نگیرند.

ابراهیمی پور گفت: بحث تامین منابع مالی نیز اهمیت زیادی دارد باید کاری کرد که پزشک خانواده انگیزه کار در این حوزه را داشته باشد