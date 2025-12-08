به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، اردوی انتخابی تیم فوتبال زیر ۱۵ سال دختران در حالی از ۲۵ آذر آغاز می‌شود که مهناز امیر شقاقی، سرمربی این تیم اسامی بازیکنان دعوت شده به اردو را به شرح زیر اعلام کرد:

یاسمن سیدآقایی، نازلی رهبری نیا (گیلان)

پارمیس خرمی، مهسان صائبی، غزل یاری (همدان)

یاسمین فتحی (بوشهر)

آوا غلامی، هستی ایزی (خراسان شمالی)

ثنا حسینی، روشا رحیم آبادی (خراسان جنوبی)

فاطمه اسدی، ریحانه عین آبادی، آوین معتمدی (خراسان رضوی)

غزل بختم (کرمانشاه)

آژین شریفی، نازنین صوفی زاده (کردستان)

فاطمه زهرا کمانگری، اسنا حسنی (گلستان)

یگانه فراهانی، نورا میرزایی، النا احمدی، کیمیا فیروز (تهران)

الناز مردانی (چهارمحال و بختیاری)

سدنا یوسف پور، نفیسه خطی، ساجده حسین تبار (مازندران)

ساینا رحمانی، یلدا غفران، سیلوانا هاشمی (سمنان)

غزل دهقانی نیا، بازن نوری (اردبیل)

زهرا فرباقری (خوزستان)

یسنا دقاق (زنجان)

این اردو تا ۲۸ آذر در سمنان برگزار می‌شود.