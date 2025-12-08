پخش زنده
سه کشتیگیر مازندرانی در کنار دو ملیپوش دیگر، از سوی اتحادیه جهانی کشتی به عنوان نامزد دریافت عنوان برترین کشتیگیر سال ۲۰۲۵ انتخاب شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، اتحادیه جهانی کشتی فهرست نامزدهای دریافت عنوان برترین کشتیگیر سال ۲۰۲۵ را منتشر کرد که سه کشتیگیر مازندرانی در کنار دو ملیپوش دیگر ایران در این فهرست قرار گرفتند.
در بخش کشتی آزاد، رحمان عموزاد بهشهری و امیرحسین زارع آملی و در بخش فرنگی، سعید اسماعیلی، غلامرضا فرخی و محمدهادی ساروی از آمل نامزدهای نهایی هستند.