فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از اجرای طرح بازرسی از واحدهای صنفی متخلف و کشف مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق و داروهای خارج از شبکه توزیع خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرهنگ محمد رضا قائمی نژاد گفت: در این بازرسیها بیش از ۱۲ هزار انواع داروهای غیر مجاز و خارج از شبکه توزیع کشف و ضبط شد که ارزش تقریبی آن بیش از یک میلیارد ریال برآورد شده است.
فرمانده انتظامی اسفراین افزود: در این رابطه دو نفر از متصدیان صنوف متخلف دستگیر و دو واحد صنفی نیز پلمپ و متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.