کشف بیش از ۱۲ هزار دارو‌های قاچاق در اسفراین

فرمانده انتظامی شهرستان اسفراین از اجرای طرح بازرسی از واحد‌های صنفی متخلف و کشف مقادیر قابل توجهی کالای قاچاق و دارو‌های خارج از شبکه توزیع خبر داد.