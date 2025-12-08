پخش زنده
امروز: -
تمام فعالیتهای استان در هفته زن پیرامون گفتمان «الگوی سوم زن ایرانی-اسلامی» ساماندهی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری اصفهان گفت: این الگو، زن مسلمان ایرانی را انسانی چند ساحتی معرفی میکند که همزمان کانون استحکام خانواده است و علاوه بر اینکه در ساخت سرمایه اجتماعی نقشآفرین است، در عرصه حکمرانی و تمدنسازی هم حضور فعال و تعیینکننده دارد.
مریم فاتحیزاده با اشاره به شعار امسال هفته زن باعنوان «بانوی ایرانی، مظهر نجابت، الگوی مقاومت» افزود: تمام برنامهها در چارچوب رویداد ملی روشنای مهر و در پنج محور خانوادهمحوری، علم و فناوری، اقتصاد و کارآفرینی، ایثار و شهادت و فرهنگ و رسانه اجرا میشود.
وی از اجرای برنامههای متنوع و نوآورانه در استان خبر داد و گفت: در این هفته رادیو شهبانو بهصورت ویژه راهاندازی میشود.
فاتحی زاده ادامه داد:کارگاههای هویتیابی دختران با عنوان طرح فیروزه برگزار میشود و همزمان طرحهای حمایتی کارآفرینی زنان سرپرست خانوار و کسبوکارهای خانگی هم پیگیری خواهد شد.
وی اولویت ویژه امسال را آموزش خانواده کارکنان دستگاههای اجرایی و همراهی همه برنامهها با پیوست رسانهای قوی عنوان کرد و افزود: ما از شعار به اقدام گذر کردیم و هدف نهایی، نقشآفرینی واقعی و همهجانبه بانوان در خانواده، جامعه و حکمرانی کشور است.