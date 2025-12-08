به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکز اصفهان؛ تیم بسکتبال رعد پدافند هوایی در چارچوب هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال مردان باشگاه‌های کشور دیشب در سالن «شهید میثمی» اصفهان به مصاف تیم «طبیعت» اسلامشهر رفت و در نهایت با نتیجه ۹۶ بر ۵۶ مقابل میهمانش شکست خورد.

بخش اول (یک ربع اول) این بازی با نتیجه ۲۹ بر ۱۴ به سود تیم بسکتبال طبیعت به پایان رسید.

بخش دوم با تغییر تاکتیکی تیم رعد پدافند اصفهان آغاز شد و هرچند در ۳ دقیقه اول، بازی پایاپای پیش رفت، اما در ادامه به مانند نیمه اول مهمان اسلامشهری بر توپ و میدان مسلط شد و این بخش را با نتیجه ۲۵ بر ۹ از آن خود کرد.

بخش سوم نیز همچون بخش دوم با تعییر شیوه رعد پدافند همراه بود که این بار این تغییرات جواب داد و نماینده اصفهان توانست بخش سوم را با اختلاف سه امتیاز و با نتیجه ۲۰ بر ۱۷ از آن خود کند.

در بخش آخر باز هم طبیعت توپ و میدان را از آن خود کرد و روند مسابقه را تغییر داد و ۲۵ بر ۱۳ کار را تمام کرد تا در نهایت این بازی ۹۶ بر ۵۶ به سود طبیعت اسلامشهر به پایان برسد.